Migranti: Bielorussia, Forze armate lituane lasciano profughi al confine

- Il Comitato per i confini di Stato della Bielorussia ha dichiarato oggi che le Forze di sicurezza lituane avrebbero "nuovamente portato i migranti irregolari" al confine tra i due Paesi. "I militari dell'unità della Guardia di frontiera di Dotsishki hanno trovato una donna anziana che giaceva vicino al confine bielorusso-lituano e due giovani uomini (...) Le guardie di frontiera bielorusse hanno fornito qui le cure primarie. A causa delle preoccupazioni per la vita e la salute di un rifugiato, è stata chiamata un'ambulanza sul posto", ha detto il comitato sul suo canale Telegram, aggiungendo che l'incidente è avvenuto venerdì 27 agosto. Lituania, Lettonia e Polonia hanno ripetutamente accusato la Bielorussia di facilitare l'attraversamento illegale del confine da parte di migranti per entrare nell'Unione europea in risposta alle sanzioni occidentali contro Minsk. Il leader bielorusso Alexander Lukashenko sostiene che il Paese non è in grado di reprimere l'afflusso di migranti a causa delle sanzioni. (Rum)