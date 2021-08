© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la mia solidarietà agli attivisti ed esponenti del M5s per la vile aggressione subita ieri al loro gazebo a Milano. Eppure, chi manifesta contro il Green pass, dice di farlo in nome della libertà, ma la libertà non c'entra proprio nulla con la violenza". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito. (Rin)