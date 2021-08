Roma: due arresti per estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa è arrivata al 112 Nue la telefonata di un adolescente che chiedeva aiuto perché lei ed i genitori erano in pericolo ed un uomo aveva sparato un colpo d'arma da fuoco. L'operatore della polizia di Stato ha immediatamente mandato sul posto diverse pattuglie a verificare la segnalazione ricevuta. In pochi minuti gli agenti della Sezione volanti e del V Distretto Prenestino, erano all'indirizzo indicato: mentre entravano nel portone del palazzo hanno visto un uomo e una donna, quest'ultima con un neonato in braccio, che stavano uscendo. Insospettiti dal loro modo di fare, gli hanno chiesto i documenti e hanno notato che i 2 erano piuttosto nervosi e insofferenti al controllo. Interrogati sul motivo di questo atteggiamento, la coppia ha risposto che stava andando a portare il bambino al Pronto soccorso perché non si sentiva bene ma poi A.G., 26enne romano, ha iniziato a dare in escandescenza cercando di sottrarsi al controllo spintonando gli operatori. A quel punto 2 poliziotte hanno perquisito D.R., 25enne romana, trovando dentro la sua borsa una pistola pronta all'uso, con altri 5 colpi all'interno, un secondo caricatore con 8 cartucce, il tutto occultato con la federa di un cuscino e 6.530 euro. Da successivi accertamenti la pistola è risultata rubata nel 2017. Perquisito dai poliziotti anche il ragazzo, nel suo borsello sono stati trovati 330 euro. Mentre gli agenti facevano salire sulle auto di servizio la coppia, sono scesi in strada una ventina di ragazzi che hanno cercato di impedire l'operazione: chiamato ausilio via radio, sono tempestivamente arrivate altre 3 volanti e così, mentre 2 pattuglie sono andate negli uffici di polizia per gli atti di rito, altre sono rimaste sul posto per accertare cosa fosse accaduto. (segue) (Rer)