Roma: due arresti per estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di arma (2)

- Gli agenti hanno visto un foro di proiettile sul portoncino d'ingresso della palazzina e diverse tracce ematiche che portavano ad un'abitazione del piano terra: suonato il campanello della casa in questione, ad aprire la porta è stato un uomo con una ferita d'arma da taglio sul pollice della mano destra, a suo dire procurato da un coltello da cucina mentre tagliava il pane. In casa con lui c'erano anche la moglie e la figlia minorenne, entrambe visibilmente scosse: è stata poi proprio la moglie a raccontare che nella tarda serata il marito era andato nell'appartamento di A.G., all'interno dello stesso edificio, per risolvere delle questioni di denaro e che, non vedendolo rientrare, si era affacciata nel pianerottolo e aveva sentito il 26enne gridare: "Ti ammazzo, mi devi ridare i soldi". A quel punto il coniuge era rientrato, aveva preso un mattarello dalla cucina ed era di nuovo uscito nel ballatoio trovandosi di fronte D.R., che lo aveva aggredito con un grosso coltello procurandogli la ferita alla mano. Rientrato di nuovo in casa chiudendosi la porta alle spalle, lui e la famiglia hanno sentito urlare: "Tanto dove vai? Ti ammazzo" e poi l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Per rilevare le tracce ematiche ed eventuali tracce di polvere da sparo addosso alla coppia, è intervenuta la Polizia scientifica. A.G. e D.R. sono stati arrestati per estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di arma e accensioni ed esplosioni abusive e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono stati portati in carcere in attesa del processo. (Rer)