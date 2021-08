Milano: rapina lo smartphone su un bus, polizia arresta 30enne in via Salomone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina uno smartphone a bordo di un bus, ma viene inseguito dalla vittima e arrestato dalla polizia. È successo ieri pomeriggio alle 18.40 in via Salomone dove una volante è intervenuta per una lite in strada. Poco prima, sull'autobus 66, un cittadino marocchino del 91, irregolare e con precedenti, ha strappato di mano il cellulare a un 25enne italiano e poi, approfittando delle porte aperte alla fermata, ha spintonato la vittima e ha cercato di fuggire. Il 25enne lo ha rincorso e ne è scaturita una lite. La polizia è intervenuta e ha arrestato il rapinatore.(Rem)