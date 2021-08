Vaticano: Papa, no alla religiosità dell'apparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, prima dell'Angelus domenicale a piazza San Pietro, ha messo in guardia dal "rischio di una religiosità dell'apparenza: apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. C'è sempre la tentazione di 'sistemare Dio' con qualche devozione esteriore - ha continuato il Pontefice -, ma Gesù non si accontenta di questo culto. Non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore". Il Santo Padre ha preso spunto dal Vangelo di Marco, in cui si parla di alcuni scribi e farisei che criticavano Gesù per non osservare le tradizioni rituali prima di mangiare. "Anche noi potremmo chiederci: perché Gesù e i suoi discepoli trascurano queste tradizioni? In fondo - ha spiegato Francesco - non sono cose cattive, ma buone abitudini rituali, semplici lavaggi prima di prendere cibo. Perché Gesù non ci bada? Perché per Lui è importante riportare la fede al suo centro. Ed evitare un rischio, che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede". (Civ)