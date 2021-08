Vaticano: Papa, vivere nel risentimento chiude le porte a Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Angelus di questa mattina a piazza San Pietro, Francesco ha invitato i fedeli a fare sempre un esame di coscienza, per evitare di aggrapparsi ad alibi e di vivere nella rabbia e nel risentimento. "Non si può essere veramente religiosi nella lamentela: rabbia, risentimento e tristezza chiudono le porte a Dio", ha osservato Bergoglio. Secondo Papa Francesco, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, evitando di dare sempre colpa agli altri delle difficoltà e dei problemi. "Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla società - ha detto il Pontefice - quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade! È sempre colpa degli 'altri': della gente, di chi governa, della sfortuna. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori. E passiamo il tempo a distribuire colpe; ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati, acidi e si tiene Dio lontano dal cuore", ha sottolineato il Santo Padre. (Civ)