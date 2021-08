Afghanistan: ambasciatore britannico Bristow rientra nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore britannico in Afghanistan, sir Laurie Bristow, è arrivato questa mattina nel Regno Unito e gli ultimi militari britannici a lasciare Kabul dovrebbero rientrare nelle prossime ore. Lo riferisce l'emittente "Bbc", secondo cui l'ultimo volo civile britannico è partito ieri ponendo fine ai 20 anni di presenza militare del Regno Unito in Afghanistan. Dal 14 agosto, più di 15 mila persone sono state evacuate dal Regno Unito, tra cui 5 mila cittadini britannici e le loro famiglie, insieme a 8 mila afgani. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha affermato di ritenere che in Afghanistan resteranno tra gli 800 e i 1.100 afgani ritenuti idonei ad essere ospitati, insieme a circa 100-150 britannici. Intanto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un video diffuso questa mattina, ha lodato il lavoro degli oltre mille uomini delle Forze armante, della diplomazia e del governo che hanno preso parte all'operazione dell'ultima evacuazione di civili dall'Afghanistan. "Truppe e funzionari del Regno Unito hanno lavorato senza sosta 24 ore su 24 fino a una scadenza spietata in condizioni strazianti", ha dichiarato Johnson secondo cui si è trattata di una "missione diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nella nostra vita". Il premier britannico ha inoltre ringraziato il personale militare che ha partecipato alla missione in Afghanistan. (Rel)