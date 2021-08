© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggredire chi fa politica in modo democratico e pacifico è inaccettabile. Le immagini dell'assalto al gazebo M5s a Milano sono terribili e non devono più ripetersi. A tutta la comunità del M5s va la mia solidarietà". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Com)