Vaticano: Papa, per vincere il male bisogna iniziare a sconfiggerlo dentro di sé

- "C'è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale. Il Pontefice ha esortato i fedeli a non lasciarsi andare alla logica del lamento: "Chiediamo oggi al Signore che ci liberi dal colpevolizzare gli altri. Domandiamo nella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentele, perché questo non è cristiano - ha affermato il Pontefice -. Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se ci guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. E se, con sincerità, chiederemo a Dio di purificarci il cuore - ha concluso il Santo Padre - allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo. Perché c'è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé". Quindi Francesco, citando i Padri della Chiesa, ha esortato i fedeli: "Imparate ad accusare voi stessi: è la strada per la santità". (Civ)