Libia: capo miliziano islamista Badi, "elezioni impossibili con mercenari sul campo"

- Torna a parlare in Libia Salah Badi, il miliziano ricercato a livello internazionale a capo della Brigata islamista Al Sumud. In una dichiarazione sul social network Club House, il leader militare originario della "città-Stato" di Misurata afferma di essere disposto a sottoporsi a “un'indagine su tutto ciò che è successo dal 2011 a oggi”, spiegando di non appartenere ad alcuna formazione politica e di non essere affiliato al Partito Giustizia e costruzione e al movimento dei Fratelli musulmani. “Sono stato soggetto a sanzioni internazionali perché non sono un agente di nessun Paese”, ha detto ancora il miliziano. Badi ha detto che “la situazione in Libia non consente elezioni eque, soprattutto con la presenza di mercenari nel Paese”, spiegando che la Libia è ormai “ostaggio di parti esterne”. Badi ha detto che ai sostenitori dell'ex regime di Muammar Gheddafi “avrebbero dovuto essere impedito di entrare in carica per cinque anni, eppure mi sono seduto con alcuni di loro”. Il comandante libico ha aggiunto che “molti hanno approfittato della rivoluzione di febbraio, e alcuni sostenitori di Gheddafi sono stati la causa di gran parte di quello che è successo”. Il capo milizia ha detto di essere pronto “a essere ritenuto responsabile per tutto ciò che ho fatto”, pur sottolineando che “tutte le guerre a cui ho partecipato sono state di difesa”. Secondo Badi, inoltre, “se Muammar Gheddafi si fosse seduto a un tavolo con noi e ci avesse ascoltato nel 2011, non ci sarebbe stata una guerra”. Il comandante della Brigata Al Sumud ha infine chiesto “l'evacuazione di tutti i mercenari e le forze straniere dalla Libia”. (Lit)