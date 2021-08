Milano 2021: Di Maio, vile aggressione ad attivisti M5s, forze politiche condannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, afferma: "Incivili, questa di sicuro non è democrazia. Gli episodi di ieri a Milano vanno condannati fermamente. Una vera e propria aggressione ai danni degli attivisti del Movimento cinque stelle che pacificamente in piazza stavano raccogliendo le firme per la presentazione delle liste alle comunali di Milano. Sono stati momenti di tensione e paura - prosegue l'esponente dell'esecutivo -, è doveroso che tutte le forze politiche prendano le distante da questa vile aggressione". (Rin)