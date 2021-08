Mafia: Casa (M5s), ricordare Libero Grassi significa rimuovere ogni ambiguità possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, in occasione del trentennale della morte di Libero Grassi segnala: "Trent'anni fa veniva assassinato un uomo che ha difeso la sua intangibile libertà a costo della vita. Libero Grassi portava nel nome il suo destino - continua la parlamentare in una nota -, il suo mandato a liberare il campo della lotta al pizzo da ogni forma d'ambiguità. Oggi le leggi anti-racket si ispirano a lui e la lotta alla mafia passa per un metodo che ricalca il suo comportamento d'imprenditore e di cittadino". Per l'esponente del M5s, "ricordarlo significa riconoscere nell'indifferenza e nell'omertà le prime forme di una mentalità che favoreggia il crimine organizzato. Libero Grassi ha aperto gli occhi alle organizzazioni imprenditoriali e di categoria del territorio: dopo di lui, qualsiasi doppiezza è diventata inaccettabile". (Com)