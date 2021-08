Milano: ruba borse in due ristoranti e cerca di vendere i cellulari, polizia arresta 52enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruba due borse e, individuato dalla polizia, cerca di disfarsi dei documenti delle vittime e dei cellulari che stava cercando di rivendere, ma viene arrestato per furto con destrezza e ricettazione. È successo ieri sera quando alle 23.35 una volante del commissariato Greco-Turro, passando in via Sammartini, ha visto un uomo, risultato essere un cittadino francese del 69 senza fissa dimora e con precedenti, cedere alcuni oggetti a due persone. Quando il soggetto si è accorto della presenza degli agenti, ha gettato a terra alcuni oggetti cercando di non farsi vedere, ma i poliziotti se ne sono accorto e li hanno recuperati appurando essere carte di credito e documenti intestati a due diverse donne italiane, mentre gli oggetti che l'uomo stava cercando di cedere erano due telefoni cellulari. Il 52enne si è giustificato dicendo che stava contrattando il prezzo per venederli. In seguito a una perquisizione personale i poliziotti hanno trovato, dentro a una borsa a tracolla del francese, una borsa da donna contenente 100 euro. Accertamenti in banca dati hanno consentito di trovare il numero di una donna che ha riferito che la sera stessa, mentre era in un ristorante in largo La Foppa, le avevano rubato la borsa. Tramite uno dei cellulari, risultato essere di prorietà della seconda donna, gli agenti sono riusciti a chiamare il marito della vittima che ha detto che, intorno alle 21, in un ristorante in via Schiapparelli, avevano rubato la borsa della moglie. Il francese è stato quindi arrestato per furto con destrezza e ricettazione. (Rem)