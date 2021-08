Diritti: Berlusconi, la vera lezione cristiana, nessuno va abbandonato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi non ha dubbi: "Questo è il grande insegnamento del messaggio cristiano rivolto a tutti, credenti e non. Significa che nessuna persona può essere abbandonata a se stessa, nessuna persona può essere privata della speranza o della dignità. La vita di ogni essere umano è sacra dal momento del concepimento fino alla morte biologica. A chi è rimasto indietro, a chi è più debole, debbono essere offerte nuove opportunità per realizzare pienamente la propria vocazione e le proprie propensioni. Tutto questo è parte essenziale della nostra visione, cristiana e liberale insieme, alla quale siamo sempre stati coerenti, e sulla quale si basa la nostra appartenenza al Partito popolare europeo, che è uno degli aspetti salienti della nostra identità. Il Ppe è la più grande famiglia politica europea, fatta di partiti democratico-cristiani e liberal-democratici, alternativi alla sinistra e distinti dalla destra. I valori del Ppe sono i nostri: siamo stati noi, (me ne sono occupato personalmente) a riscrivere e aggiornare quindici anni fa la 'Carta dei Valori' dei Popolari europei. E' la famiglia politica - sottolinea l'ex premier - alla quale si deve l'idea di Europa nella quale noi crediamo, alla quale appartenevano i padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, Adenauer, Schuman, statisti cattolici che per noi sono un modello di riferimento e figure simbolo della ricostruzione europea nel dopoguerra". (segue) (Rin)