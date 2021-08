Milano: Roggiani (Pd), solidarietà ad attivisti M5S per aggressione di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio le vie della nostra città sono state invase da un corteo di tremila persone che, a suon di “Draghi assassino", "Giù le mani dai bambini", "Green pass fascio", e “La pandemia è un pretesto per toglierci la libertà", protestavano contro il Green Pass. Da vigliacchi quali sono, poi, hanno pensato di assaltare un gazebo del Movimento 5 Stelle alla Darsena. Un atto violento, incivile e ingiustificabile. Agli attivisti che sono stati assaliti, mentre erano in strada per confrontarsi con le cittadine e i cittadini, tutta la nostra solidarietà. Parlano di dittatura, restrizioni e poi sono responsabili di azioni che nulla hanno a che vedere col vivere civile e democratico. Ci auguriamo davvero di non dover più assistere a scene così indegne". Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano, Silvia Roggiani.(Com)