Afghanistan: ministro Difesa russo, armi lasciate da Usa costituiscono potenziale minaccia

- Le truppe statunitensi nel loro ritiro dall'Afghanistan hanno lasciato dietro di sé un gran numero di armi di precisione che rappresentano una potenziale fonte di minacce. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu durante un intervento al Soloviev Live YouTube Show. Il ministero della Difesa russo, ha aggiunto Shoigu, sta analizzando i rischi e le minacce in Afghanistan. "L'elenco include certamente droghe illegali e il gran numero di armi lasciate indietro, comprese le armi da fuoco di precisione portatili, come i missili guidati anticarro e i missili terra-aria. Mentre alcuni discutono delle diverse decine di Javelin (arma anticarro a guida infrarossi in servizio nelle Forze armate statunitensi) forniti dagli Stati Uniti per Ucraina, in questo caso (in Afghanistan) ce ne sono più di cento. L'unica differenza è che non sono stati forniti, ma abbandonati", ha dichiarato Shoigu. (Rum)