Libia: confermata domani sessione parlamento, premier Dabaiba rischia voto di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdullah Blehiq, ha confermato che la convocazione in aula dei membri del Governo di unità nazionale (Gun), incluso il primo ministro, si terrà come previsto nella giornata di domani, lunedì 30 agosto, nella sede costituzionale di Tobruk, nell’est della Libia. Il premier libico Abdulhamid Dabaiba, tuttavia, ha detto che non potrà partecipare perché ha in programma una visita all’estero. Venerdì sera, inoltre, il capo dell’esecutivo ad interim ha pubblicamente accusato il parlamento in un discorso alla nazione di ostacolare il lavoro del governo, ritardando l’approvazione del bilancio generale dello Stato per il 2021. Il presidente del parlamento, Aguila Saleh, ha preannunciato che i deputati riterranno la fiducia al Gun se il premier Dabaiba non si presenterà all’interrogazione domani, aggiungendo che egli stesso proporrà il voto di sfiducia perché non presentarsi a Tobruk - a suo dire - equivale a una mancanza di rispetto nei confronti dei rappresentanti del popolo libico. (segue) (Lit)