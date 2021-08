Libia: confermata domani sessione parlamento, premier Dabaiba rischia voto di sfiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando all’emittente televisiva egiziana “Al Ghad”, di proprietà del palestinese Mohammed Dahlan, residente negli Emirati Arabi Uniti, Saleh ha affermato che Dabaiba non ha scusanti e che deve rispondere alle domande dei deputati sulla presunta negligenza del governo nell'unificazione delle istituzioni statali, nella crisi elettricità ed idrica, nella cattiva gestione dell’epidemia di coronavirus. Allo stato attuale, tuttavia, non è chiaro se il parlamento avrà effettivamente i numeri per sfiduciare il governo. Una richiesta in tal senso è stata presentata da 27 deputati, in particolare dai membri del Blocco sovrano nazionale vicino al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che non riconosce il Gun e che chiede di andare al voto il primo possibile. Vale la pena ricordare che l’esecutivo guidato da Dabaiba, politico e imprenditore di Misurata nominato a sorpresa dal Foro di dialogo politico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu), ottenne la fiducia del parlamento riunito per l’occasione a Sirte con ben 132 voti a favore. Il parlamento eletto nel 2014 vanta in teoria 200 seggi, ma decine di deputati hanno rinunciato all'incarico nel corso degli ultimi sette anni. (Lit)