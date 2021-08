Roma 2021: Raggi, anche oggi banchetti per sostenere la mia ricandidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi continua il 'Firma day' per sostenere la mia ricandidatura. Sono stati allestiti dei banchetti in tutta Roma. Lì potrete firmare per la presentazione delle 6 liste che mi sostengono". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. "Ecco dove potete trovare i banchetti per supportare una di queste liste: via Fornaci di Tor di Quinto civ. 10 dalle 11:00 alle 18:00; piazza Lorenzini angolo via Sartori dalle 9:00 alle 13:00; via Appia Nuova 448, davanti al centro commerciale Happio dalle 17:00 alle 20:00; Giardini Nicola Calipari (Piazza Vittorio) dalle 17:00 alle 21:00; via della Magliana 235 (altezza Casabella) dalle 10:30 alle 12:30; Parco di Tor di Quinto dalle 10:00 alle 13:00; Lungomare Duca degli abruzzi 84, entrata porto turistico dalle 9:00 alle 22:30; via Lucio Coilio dalle 9:00 alle 20:30; via di S. Ignazio dalle 15:00 alle 20:00", conclude Raggi. (Rer)