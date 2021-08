Libia: inviati Onu Kubis incontra generale Haftar a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia e capo della Missione di sostegno Onu nel Paese (Unsmil), Jan Kubis, ha incontrato ieri il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), nella base di Rajma, fuori Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica. Al centro dei colloqui, riferisce una breve dichiarazione dell’ufficio stampa di Haftar, “gli ultimi sviluppi in Libia”. Il diplomatico slovacco delle Nazioni Unite ha iniziato la scorsa settimana un nuovo giro di consultazioni nel Paese nordafricano, sia a Tripoli che in altre città libiche, dopo che il Foro di dialogo politico libico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu) non è riuscito a trovare un accordo sulla base costituzionale delle elezioni previste il prossimo 24 dicembre, nel giorno del 70esimo anniversario della Libia. Kubis ha inoltre incontrato la delegazione della Commissione militare congiunta 5+5 delle forze di Haftar. L’obiettivo dell’inviato Onu è raggiungere il prima possibile una soluzione di compromesso per consentire lo svolgimento di “libere, giuste e trasparenti” elezioni parlamentari e presidenziali, secondo la scadenza prefissata. (Lit)