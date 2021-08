Roma: accoltella un uomo al parco di Ladispoli, arrestato 48enne per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, i carabinieri della stazione di Ladispoli hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio, un cittadino albanese di 48 anni, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo verso le 16:30, in via Claudia, presso i giardini comunali ha accoltellato un 62enne romeno, procurandogli numerose ferite sulle braccia e al torace. La vittima è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale di Civitavecchia dove è stata medicata per le varie ferite da arma ricevute e dimesso con oltre 20 giorni di prognosi. I carabinieri della stazione di Civitavecchia giunti subito dopo, a seguito dell’attività investigativa, dopo aver sentito alcuni testimoni e aver visionato le telecamere dei sistemi di video sorveglianza, sono riusciti a rintracciare e fermare l’aggressore. L’uomo è stato rintracciato non molto distante dal luogo dell’evento, con le mani ancora sporche di sangue e nelle immediate vicinanze è stata trovata anche l’arma, una lama spezzata di un coltello, con ancora presenti tracce ematiche. Dopo l’arresto il 48enne è stato portato in caserma, dove i militari hanno accertato che, anche in passato l’uomo è stato autore di analoghe aggressioni. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.(Rer)