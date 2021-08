India: forze armate in allarme per l’Afghanistan, riunione tra generali in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alti ufficiali delle forze armate indiane terranno questa settimana una riunione, presieduta dal capo di Stato maggiore della Difesa Bipin Rawat, per discutere le conseguenze sul piano della sicurezza dell’arrivo al potere dei talebani in Afghanistan. Lo riferisce oggi il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui all’incontro parteciperanno i capi di tutti i corpi d’armata. Per l’India la presa di Kabul da parte dei talebani e il ritiro delle forze statunitensi è fonte di grave preoccupazione, date anche le connessioni del movimento islamista con tre gruppi di base in Pakistan e considerati anti-indiani: Tahreek-e-Taliban, Jaish-e-Mohammed e la rete Haqqani. Secondo “Hindustan Times”, uno dei maggiori timori di Nuova Delhi è che il ritiro delle forze Usa possa portare a una proliferazione di armi convenzionali tra i jihadisti nel subcontinente indiano, in particolare i sofisticati fucili M4 e M16, oltre a visori notturni e munizioni. (segue) (Inn)