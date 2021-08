India: forze armate in allarme per l’Afghanistan, riunione tra generali in settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’altra preoccupazione è che i legami viscerali tra i talebani e i gruppi terroristici con base in Pakistan daranno a Islamabad la possibilità di negare la propria responsabilità in caso di attacchi terroristici in India. I gruppi armati potrebbero stabilire nuovi campi di addestramento in Afghanistan sotto la protezione dei talebani e della rete Haqqani, nota per i suoi legami con il ‘deep state’ pachistano. I jihadisti saranno usati dalla Cina e dal Pakistan per fare pressione sull’India sul fronte occidentale, mentre restano aperte le dispute lungo il fronte orientale e settentrionale a causa dell’atteggiamento belligerante dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) di Pechino”, scrive il quotidiano indiano. Tali considerazioni, conclude “Hindustan Times”, porteranno inevitabilmente a una rafforzamento dei dispositivi di sicurezza da parte delle forze armate indiane. (Inn)