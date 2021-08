© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che è stata ripristinata la circolazione sulla SS36 dopo l'incidente in località Costa Masnaga (Lc). Il traffico era stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Costa Masnaga. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. (Com)