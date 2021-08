Green pass: Milano in Comune, solidarietà ad attivisti M5S aggrediti ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai gravi fatti avvenuti durante il passaggio del corteo no-greenpass, il candidato sindaco di Milano in Comune e Civica Ambientalista Gabriele Mariani e i consiglieri comunali Patrizia Bedori e Basilio Rizzo dichiarano in una nota congiunta che "la violenza non è mai accettabile, le ragioni si espongono con la dialettica anche animata, mai con la brutalità. Solidarietà a coloro che fra gli attivisti del movimento 5 stelle ieri sono stati assaliti da alcuni elementi provenienti dal corteo no-greenpass". (Com)