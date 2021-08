Viabilità: Aspi, su A4 da notte mercoledì 1 chiuso svincolo viale certosa per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 settembre, con orario 22 -5, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Torino. In alternativa, immettersi sulla A8 Milano Varese, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano lungo il Raccordo Fiera di Milano e proseguire sulla A4 in direzione Torino dall'allacciamento A50/A4 Ghisolfa.(Com)