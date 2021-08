Roma: incidente mortale a Tivoli Terme, 63enne perde il controllo dell'auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale stanotte in zona Tivoli Terme, in via Maremmano inferiore. Un uomo di 63 anni, di nazionalità italiana, nato a Tivoli, per cause in corso di accertamento, probabilmente un malore, ha perso il controllo dell'autovettura su cui viaggiava ed è andato a impattare contro il palo della luce. Il personale del 118 arrivato sul posto ha costatato il decesso dell’uomo. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione Tivoli Terme.(Rer)