Vaccino: Fedriga, "Operazione verità" su Internet contro menzogne

- Secondo il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, "per convincere gli indecisi, lo diremo al governo, deve partire a settembre una grande campagna sul web, chiamiamola 'Operazione verità'". In un'intervista al "Corriere della Sera", Fedriga aggiunge: "Ci sono ancora milioni di persone che non hanno ricevuto neanche la prima dose e non sono mica tutti No vax, anzi la maggior parte è gente che semplicemente non si fida, che ha paura del vaccino, perché non sa, perché s'informa sui social e non sui media tradizionali. E sui social c'è chi racconta loro menzogne". (Rin)