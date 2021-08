Francia: in calo la partecipazione alle proteste contro pass sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settimo sabato consecutivo si sono tenuti ieri in Francia cortei e manifestazioni contro l'introduzione del pass sanitario da parte del governo. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno, con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico, i manifestanti sarebbero sempre meno. Ieri erano poco meno di 159 mila in tutto il Paese, 16 mila in meno rispetto alla settimana precedente. Lo scorso 7 agosto, al culmine della mobilitazione, a scendere in piazza contro il certificato verde furono 237 mila persone. Ieri a Parigi hanno sfilato quattro diversi cortei ed in molte città, i conti delle prefetture locali evidenziano un calo generalizzato della partecipazione. Le autorità hanno inoltre reso noto che 16 persone sono state arrestate nelle diverse manifestazioni tenutesi ieri nel Paese: di cui due nella capitale francese. (segue) (Frp)