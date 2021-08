Francia: in calo la partecipazione alle proteste contro pass sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ieri il tribunale amministrativo francese di Strasburgo ha sospeso il decreto prefettizio dell'Alto Reno che rende obbligatorio il pass sanitario nei centri commerciali in Francia, ritenendo che l'atto non garantisca il libero accesso ai beni di prima necessità. Il Tar francese ha ritenuto che “le misure restrittive imposte dal prefetto dell'Alto Reno si applicano in modo generale e assoluto a tutte le attività ubicate nei grandi magazzini e nei centri commerciali quotati". Nella sentenza il tribunale amministrativo di Strasburgo ha aggiunto che le misure "non prevedono alcuno sviluppo che consenta di riservare l'accesso alle persone sprovviste di tessera sanitaria agli esercizi che vendono beni di prima necessità all'interno dei confini di questi negozi e centri, in particolare ai negozi di generi alimentari”. Con questo decreto, preso a fronte di un tasso di incidenza superiore a 200 casi positivi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti, il prefetto dell'Alto Reno aveva reso obbligatoria la presentazione della tessera sanitaria anche in sei centri commerciali di oltre 20 mila metri quadrati, come ad esempio il punto Ikea di Mulhouse. Martedì il tribunale amministrativo di Versailles ha sospeso per gli stessi motivi l'ordinanza del prefetto di Yvelines relativa all'obbligo del pass sanitario in quattordici grandi magazzini e centri commerciali del dipartimento (Frp)