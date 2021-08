Business news: Ufficio revisione, persi 10 miliardi di dollari per blocco petrolifero 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha subito perdite superiori ai dieci miliardi di dollari (equivalenti a 36 miliardi di dinari libici) a seguito della chiusura forzata dell'unica fonte di reddito del Paese, il petrolio, per ben nove mesi nel corso dell'anno 2020. E’ quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato integralmente dall'Ufficio di revisione contabile. Secondo i dati della National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale, la chiusura forzata dei giacimenti petroliferi e dei terminal di esportazione ha portato a una diminuzione della produzione da 1,22 milioni di barili al giorno a soli 200.000 barili al giorno. L’Audit Bureau ha conteggiato anche altre perdite finanziarie impreviste e danni materiali a livello strutturale o produttivo, a seguito della chiusura. L'Ufficio di revisione ha registrato una diminuzione delle riserve di 11 miliardi di dollari e un aumento del debito pubblico di 26 miliardi di dinari (circa 5,74 miliardi di dollari al cambio attuale), oltre al costo aggiuntivo derivante dal ricorso all'approvvigionamento esterno per fornire le quantità necessarie allo Stato del carburante, dovuto alla sospensione delle raffinerie nazionali, nonché al costo aggiuntivo per rifornire le centrali elettriche. Le riserve valutarie dello Stato sono diminuite da 49,44 miliardi di dollari del 2019 a 38,37 miliardi del 2020: il blocco petrolifero, infatti, ha costretto lo Stato ad attingere dalle riserve statali per acquistare cibo, medicine, forniture e materie prime. Il rapporto ha spiegato che nel 2020 lo Stato ha registrato un deficit finanziario di oltre 14 miliardi di dinari (pari a 3,31 miliardi di dollari secondo il cambio di oggi), che è stato coperto da un prestito della Banca centrale della Libia, circostanza che ha fatto gonfiare il debito pubblico. Un risultato, quello del 2020, in netto contrasto con i buoni risultati durante il biennio 2018-2019, quando lo Stato libico aveva raggiunto un avanzo rispettivamente di circa 8 e 13 miliardi di dinari. Nell'introduzione del rapporto, l’Ufficio di revisione ha affermato che nel 2020 il Paese è rimasto “intrappolato in una fase di transizione” caratterizzata da “circostanze eccezionali di divisione, lotta, duplicazione dei poteri legislativi ed esecutivi, oltre alla diffusione dell'epidemia di Covid-19 e la chiusura forzata dei giacimenti petroliferi”. Tutto questo “ha reso la situazione peggiore e più difficile”, aggiunge il lungo rapporto suddiviso in ben 18 capitoli. (Lit)