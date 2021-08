Business news: Israele ed Emirati firmano accordo per convertire aerei passeggeri in cargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israel Aerospace Industries (Iai) ha annunciato di aver firmato un accordo con Etihad Engineering per stabilire una struttura ad Abu Dhabi che convertirà gli aerei passeggeri Boeing 777-300ER in aerei cargo. La nuova struttura, che opererà come centro di manutenzione dell'azienda ad Abu Dhabi, mira a soddisfare la crescente domanda di jet cargo di grandi dimensioni. "Non solo vediamo la domanda, ma la vediamo come una soluzione più ecologica, più redditizia e altamente innovativa per i nostri clienti delle compagnie aeree e un modo eccellente per generare valore per la nostra attività", ha affermato Tony Douglas, amministratore delegato di Etihad Aviation Group, in un comunicato. La domanda di conversioni di aerei cargo è in aumento a seguito della crescita del commercio online e al calo del trasporto aereo passeggeri avvenuto durante la pandemia di Covid-19. L'Iai, di proprietà statale, attualmente converte gli aerei passeggeri Boeing 737, 747 e 767 per l'uso cargo. Ha affermato che sta attualmente sviluppando un metodo di conversione per il Boeing 777 e prevede di completare il processo di autorizzazione nel 2023. L'accordo giunge un anno dopo che Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato di normalizzare le relazioni in base agli accordi di Abramo sponsorizzati dagli Stati Uniti. Nell'ultimo anno, le aziende israeliane hanno stretto diversi accordi negli Emirati Arabi Uniti. A marzo, la Iai ha dichiarato che avrebbe sviluppato congiuntamente un avanzato sistema per la difesa aerea incentrato sui droni con il produttore di armi statale degli Emirati Arabi Uniti Edge. Yossi Melamed, capo dell'Aviation Group di Iai, ha affermato che l'ultimo accordo aggiunge "un livello significativo alle relazioni tra Israele e gli Stati del Golfo", sottolineando che "arriveranno ulteriori accordi con le aziende della regione”. (Res)