Business news: l'Algeria esporterà gas in Spagna bypassando il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di gas naturale dall'Algeria alla Spagna avverrà esclusivamente tramite il gasdotto Medgas, che collega direttamente i due Paesi. Lo ha reso noto il dicastero dell'Energia del paese nordafricano, al termine dell'incontro tra il ministro Mohamed Arkab e l'ambasciatore di Spagna in Algeria, Fernando Moran Calvo Sotelo. Questo sviluppo suggerisce che suggerisce che Algeri abbandonerà il gasdotto che attraversa Marocco e approda nella Penisola iberica, il cui contratto scadrà il prossimo ottobre. Le due parti hanno fatto riferimento ai rapporti di cooperazione tra Algeria e Spagna nel campo dell'energia, definendoli "ottimi", in particolare quelli legati alla fornitura di gas naturale al mercato spagnolo dall'Algeria. Il ministro dell'Energia e delle miniere algerino ha accolto con favore lo stato delle relazioni tra i due Paesi in questo settore, ribadendo la volontà dell'Algeria di rafforzare la partnership a beneficio di entrambe le parti. Per quanto riguarda il comparto degli idrocarburi, Arkab ha ricordato gli sforzi compiuti dall'Algeria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici al mercato spagnolo, attraverso ingenti investimenti per fornire gas naturale alle migliori condizioni possibili. Al riguardo, il ministro ha sottolineato i recenti progetti avviati, come l'ampliamento del 25 per cento della capacità del gasdotto Medgaz che collega direttamente l'Algeria alla Spagna. Il ministro ha inoltre sottolineato le capacità a disposizione del suo Paese per soddisfare la crescente domanda di gas dei mercati europei, in particolare della Spagna, grazie alla flessibilità in termini di capacità di liquefazione a disposizione del Paese. In questa occasione, l'esponente del governo algerino ha affermato il pieno impegno dell'Algeria a coprire tutte le forniture di gas naturale spagnolo attraverso Medgaz. Il ministro ha anche fatto riferimento alla nuova legge sugli idrocarburi, invitando le imprese spagnole a rafforzare la propria presenza in Algeria e a sfruttare i vantaggi offerti dalla nuova normativa. (Ala)