Business news: Sudafrica, tasso di disoccupazione sale al 34,4 per cento nel secondo trimestre

- Il tasso di disoccupazione del Sudafrica è salito al 34,4 per cento nel secondo trimestre rispetto al 32,6 per cento registrato nei tre mesi precedenti. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'istituto di statistica del Sudafrica, secondo cui la percentuale sale al 44,4 per cento dal 43,2 per cento del primo trimestre se si considerano anche le persone non in cerca di lavoro. L'istituto ritiene probabile che i dati sulla disoccupazione peggiorino nel terzo trimestre dal momento che il governo ha inasprito le restrizioni contro il Covid-19 a causa di una terza ondata di contagi, ostacolando gli sforzi per rilanciare un'economia che si è contratta del 7 per cento lo scorso anno. Il tasso di disoccupazione nell'economia più industrializzata dell'Africa è superiore al 20 per cento da almeno due decenni sebbene la produzione sia aumentata del 5 per cento o più all'anno nei primi anni 2000. (Res)