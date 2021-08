Business news: Senegal, Dakar aderisce all'Agenzia africana per l'assicurazione del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Senegal e l'Agenzia africana per l'assicurazione del commercio (Aca) hanno firmato un accordo per l'adesione di Dakar all'organizzazione. L'accordo, riferisce "Financial Afrik", sarà seguito dal pagamento di un contributo di 15 milioni di euro ad Aca da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) per conto del governo del Senegal, a seguito di un accordo di finanziamento concluso e firmato tra il governo del Senegal e la Bei nell'ottobre 2020. L'adesione all'Aca consentirà al Senegal di attrarre finanziamenti a tassi competitivi e a lungo termine. Il rating investment grade di Aca aiuta a mitigare i rischi di investimento e a costruire la capacità di assicurazione degli investimenti per coprire grandi prestiti, consentendo al Senegal di soddisfare le condizioni dei finanziatori e degli investitori internazionali. L'adesione del Senegal all'Aca fa parte del Piano strategico del paese (2019-2023) che mira a contribuire alla realizzazione della strategia nazionale di sviluppo socio-economico del governo. Inoltre, i settori pubblico e privato locale beneficeranno anche della fornitura di soluzioni assicurative innovative per sostenere il commercio e gli investimenti e rafforzeranno anche l'accesso del Senegal agli investimenti diretti esteri (Ide) per la crescita economica del Paese. (Res)