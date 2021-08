Roma: controlli anti droga, 10 persone arrestate, sequestrata eroina, cocaina e marijuana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Esquilino, a seguito di un'attività investigativa finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato B.A. cittadino della Guinea per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo dopo essere stato pedinato, è stato fermato e trovato in possesso in un primo momento di 6 involucri di sostanza stupefacente di tipo eroina. In commissariato, i poliziotti hanno scoperto altri 11 involucri della stessa sostanza celati all'interno dei risvolti dei suoi pantaloni. Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara durante il normale pattugliamento del territorio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio V.M cittadino italiano di anni 55. L'uomo è stato notato dai poliziotti mentre usciva da una folta vegetazione, indossando un vistoso giaccone arancione con la scritta di una nota catena di distribuzione alimentare. Sebbene l'uomo abbia tentato di nascondersi i poliziotti sono riusciti ugualmente a bloccarlo. Apparso subito molto nervoso l'uomo ha consegnato spontaneamente ai poliziotti due bustine di cocaina. Nella successiva perquisizione della sua abitazione i poliziotti hanno trovato, ulteriori 22 bustine contenenti cocaina per un totale di 30.25 grammi e 825 euro. (segue) (Rer)