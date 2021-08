Roma: controlli anti droga, 10 persone arrestate, sequestrata eroina, cocaina e marijuana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del XIV Distretto Primavalle dopo una intensa attività info investigativa hanno arrestato A.M. italiano di anni 20 per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti appostati nei pressi dell'abitazione del ragazzo, hanno notato arrivare un taxi dal quale sono scesi due ragazzi, i quali si recavano all'interno dell'abitazione segnalata per uscire poco dopo e ripartire con lo stesso taxi. Fermati poco distanti i due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente pertanto gli investigatori hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione dove è stato trovato e sequestrato: 1,3 kg di hashish, 450 grammi di marijuana, materiale di dosaggio e confezionamento e 6.710 euro. Gli agenti del VI Distretto Casilino durante una normale attività di controllo del territorio hanno arrestato M.M. cittadino italiano di 19 anni per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti transitando in un parcheggio hanno notato due ragazzi intenti a scambiarsi qualcosa; alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Fermato uno di loro è stato trovato in possesso di un involucro di nylon contenente 6 palline di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 60 euro in banconote di piccolo taglio. (segue) (Rer)