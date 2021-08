Roma: controlli anti droga, 10 persone arrestate, sequestrata eroina, cocaina e marijuana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In servizio per accertamenti, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Appio, hanno notato un uomo che a bordo di una macchina, parcheggiava in via del Fosso Centroni e iniziava a guardarsi intorno in modo insistente, come se stesse aspettando qualcuno. Insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di monitoralo. Un appostamento durato poco: nel parcheggio infatti è arrivato un ragazzo che al cenno da parte del "conducente" è salito in macchina e poi lo scambio. Scena notata dai poliziotti che hanno deciso di intervenire. Il cliente, appena fermato, per evitare il controllo ha inghiottito l'involucro appena acquistato mentre D.E.A., queste le sue iniziali, è stato trovato con i soldi appena ricevuti dalla cessione in mano, un involucro in cellophane di colore celeste con al suo interno ulteriori 5 dosi di cocaina e, nel portafogli, 550 euro in contanti. Accompagnati negli uffici di Appio per D.E.A., 34enne romano, sono scattate le manette e su disposizione del Pubblico ministero, è stato associato nelle camere di sicurezza della locale questura in attesa della direttissima. Il cliente invece, un 34enne romano è scattata la denuncia in stato di libertà, in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale di Ps con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. (segue) (Rer)