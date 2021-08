Roma: controlli anti droga, 10 persone arrestate, sequestrata eroina, cocaina e marijuana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato L.M italiano di 33 anni. Durante il normale controllo del territorio hanno notato lo stesso a bordo di uno scooter che alla vista dei poliziotti metteva in atto delle manovre per eludere il controllo. Raggiunto dalla pattuglia e controllato il giovane è stato trovato in possesso di 15.8 grammi di hashish. Altri 180 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e ben 13.100 euro in contanti sono stai trovati nella sua abitazione. Altri due arresti della sezione Volanti sono stai effettuati in via Casilina e via Girolamo Mechelli nel corso della intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare in via Casilina la Volante ha proceduto al controllo accurato di un veicolo quando lo stesso alla vista della polizia ha accelerato. Perquisiti i due ragazzi a bordo della vettura sono stati trovati in possesso rispettivamente di 405 euro in contanti e 3,50 grammi di cocaina, il primo, e di una bustina di marijuana il secondo. Per il primo, D.R.D. è scattato l'arresto per il secondo una denuncia a piede libero. (segue) (Rer)