Roma: controlli anti droga, 10 persone arrestate, sequestrata eroina, cocaina e marijuana (6)

- In via Girolamo Mechelli, invece, C.A 52enne romano è stato sorpreso nella cessione di una dose di sostanza stupefacente a un cliente. Sottoposto a perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di 110 euro in contanti; mentre altra sostanza stupefacente è stata recuperata dagli agenti nascosta dietro una siepe. Al termine dell'attività l'uomo è stato arrestato e sono stati sequestrati 36, 4 grammi di droga tra cocaina e marijuana. Sono stati infine gli agenti del commissariato San Lorenzo ad arrestare un cittadino libico di 41 anni sorpreso a cedere una dose di cocaina a piazzale di Porta San Lorenzo. Bloccate entrambe le parti la cliente è stata sanzionata amministrativamente e il 41enne è stato arrestato. Recuperata nelle sue tasche la banconota di 20 euro con la quale la donna aveva acquistato la droga. (Rer)