Afghanistan: Francia e Regno Unito chiederanno all'Onu una "zona sicura" a Kabul

- Francia e Regno Unito chiederanno domani alle Nazioni Unita la creazione di un'area sicura (safe zone), nella capitale afgana di Kabul, per consentire il proseguimento delle operazioni umanitarie dopo il ritiro delle truppe internazionali dal Paese. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al "Journal du Dimanche". In vista della riunione di domani dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) convocata per discutere della situazione in Afghanistan, Macron ha dichiarato che Parigi e Londra stanno lavorando ad un "progetto di risoluzione" che "mira a definire, sotto il controllo delle Nazioni Unite, una 'safe zone' a Kabul per consentire il proseguimento delle operazioni umanitarie". Il presidente francese ha spiegato che una tale misura fornirebbe un quadro per le Nazioni Unite per agire in caso di emergenza. Macron ha anche affermato che la Francia conta sull'aiuto del Qatar per quanto riguarda le operazioni di evacuazione di altri cittadini afgani dopo il 31 agosto. (segue) (Frp)