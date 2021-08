Roma: Raggi, altre 15 palestre scolastiche stanno per essere riqualificate in tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altre 15 palestre scolastiche di Roma Capitale stanno per essere riqualificate in tutta la città, una per Municipio". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. "Questi impianti sportivi si aggiungono al totale delle 163 palestre nuove che abbiamo già restituito ai nostri ragazzi a partire dal 2017: erano luoghi abbandonati, non a norma, con le attrezzature rotte, che abbiamo trasformato in spazi funzionanti e bellissimi - spiega Raggi -. Interveniamo sulle strutture segnalate dai territori, tra palestre e campi sportivi polivalenti all’aperto: innanzitutto messa in sicurezza, e poi rinnovo di attrezzature, pavimenti e tinteggiatura delle pareti. Lo facciamo perché lo sport è un diritto di tutti, e una promessa che abbiamo fatto ai più piccoli. Avere a cuore il benessere personale - conclude - imparare l’etica e i valori sani dello sport, significa prendersi cura di sé e degli altri". (Rer)