Roma: controlli anti droga dei carabinieri, in 24 ore 7 arresti

- Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droga lungo le strade della Capitale da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma. I servizi antidroga hanno portato, nella sola giornata di ieri, all’arresto di 7 persone, mentre una è stata denunciata a piede libero. I carabinieri della stazione Roma piazza Dante anno fatto scattare i controlli nuovamente sui ballatoi di via Giolitti: qui a finire in manette è stato un cittadino del Senegal di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti per droga. Il giovane è stato notato dai militari subito dopo aver consegnato un involucro a un soggetto con cui si era incontrato pochi istanti prima. Alla vista dei carabinieri i due sono fuggiti in direzioni opposte, ma il 27enne è stato bloccato in via Amendola. Lungo la strada si era disfatto di un pacchetto di sigarette al cui interno custodiva 5 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish che sono stati recuperati e sequestrati. (segue) (Rer)