Roma: controlli anti droga dei carabinieri, in 24 ore 7 arresti (2)

- In via Giulio Salvadori, i carabinieri della compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un romano di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, e un 30enne originario della provincia di Taranto, ma residente a Roma. La coppia, fermata per un controllo a pochi passi dall’abitazione del 44enne, è stata trovata in possesso di complessivi 22,5 grammi di cocaina, 191 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana, nonché di bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. I carabinieri della compagnia Roma San Pietro, invece, hanno arrestato un 58enne romano, senza fissa dimora e con precedenti. Dopo averne seguito gli spostamenti a causa di un atteggiamento ritenuto sospetto, l’uomo, in via del Gazometro, si è incontrato con un "cliente" ed è stato bloccato subito dopo avergli ceduto una dose di cocaina. Altre dosi sono state ritrovate nelle tasche del pusher. Identificato anche l’acquirente, che è stato segnalato all’Utg di Roma in qualità di assuntore di droghe. (segue) (Rer)