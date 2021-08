Roma: controlli anti droga dei carabinieri, in 24 ore 7 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno fatto scattare le manette ai polsi di uno spacciatore di 37 anni, con precedenti, e denunciato a piede libero una delle "vedette" da lui assoldate, un giovane di 19 anni, entrambi "pizzicati" in via dell’Archeologia. Sequestrate decine di dosi di cocaina confezionate singolarmente e pronte per essere vendute e alcune dosi di hashish. Poco dopo, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di una donna romana di 37 anni, pregiudicata e sottoposta agli arresti domiciliari, che deve scontare la pena di 6 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. (segue) (Rer)