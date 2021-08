Roma: controlli anti droga dei carabinieri, in 24 ore 7 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pomezia, infine, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un ragazzo romano di 22 anni, con precedenti, notato nella nota piazza di spaccio di via Metastasio mentre stava trattando con un altro giovane. I due hanno effettuato un rapido passaggio di mano ed è immediatamente scattato il controllo da parte dei militari. Dopo una lunga fuga a piedi il 22enne è stato fermato e trovato in possesso di 670 euro in contanti, ritenuto frutto di attività illecite. Le verifiche si sono estese nella sua vicina abitazione dove i carabinieri hanno trovato 3 involucri termosaldati contenenti decine di dosi di marijuana e un barattolo con altri 14 grammi di "erba". (Rer)