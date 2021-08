Business news: Usa, l’economia è cresciuta del 6,6 per cento nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti è cresciuta del 6,6 per cento nel secondo trimestre del 2021, ovvero nel periodo tra aprile e giugno di quest’anno. Lo indicano i dati dell’Ufficio analisi economica del dipartimento del Commercio, in leggero rialzo rispetto alla stima del 6,5 per cento del mese scorso. Si tratta di una crescita inferiore alle attese degli economisti (8,5 per cento), ma superiore rispetto a quella dei trimestri precedenti. La revisione del dato sul prodotto interno lordo indica un aumento degli investimenti e delle esportazioni. Inoltre, le banche e le istituzioni finanziarie hanno visto i loro profitti salire a 53,7 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto agli 1,3 miliardi di dollari del primo trimestre dell’anno. (Nys)