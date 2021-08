Business news: governatore Banca centrale, necessario incrementare produzione petrolio del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha bisogno di aumentare la produzione di petrolio di circa il 40 per cento nel 2022 rispetto al livello attuale per coprire le esigenze di spesa e avviare le riforme economiche. Lo ha detto in un'intervista a "Bloomberg" il governatore della Banca centrale della Libia, Al-Siddiq Al-Kabeer, secondo cui la produzione di petrolio dovrebbe toccare 1,8 milioni barili di petrolio al giorno nel 2022. L'incremento della produzione garantirebbe un fatturato di 35 miliardi di dollari l'anno prossimo, con un prezzo stimato del petrolio a 60 dollari al barile. Questo scenario manterrebbe la Libia "al sicuro", ha spiegato. Il governatore prevede che i ricavi del petrolio raggiungano i 25 miliardi di dollari quest'anno, con la stabilità della produzione di greggio, nel quadro del cessate il fuoco in Libia. Inoltre, Al-Kabeer ha ribadito il suo pieno impegno a unificare la Banca centrale della Libia, dopo il completamento dell'audit internazionale, indicando che attualmente sta discutendo una proposta in tal senso. (Lit)