Business news: Arabia Saudita, Saudi Vision 2030 ha avviato progetti per 1.000 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo inizio nel 2016, il programma Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che mira a diversificare l'economia del Paese, ha avviato progetti immobiliari e infrastrutturali per un valore di 1.000 miliardi di dollari nel Regno. E’ quanto emerge da un'analisi pubblicata da Knight Frank, un consulente immobiliare globale, rilanciata dal sito web in lingua inglese dell’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. L'ambizioso piano Vision 2030 dell'Arabia Saudita è stato inaugurato cinque anni fa con l'obiettivo di intraprendere un cambiamento significativo in molti settori. "L'Arabia Saudita è un Paese che sta rinascendo", ha dichiarato in un comunicato stampa Faisal Durrani, partner a capo della ricerca sul Medio Oriente presso Knight Frank. "L'ambizione alla base di Vision 2030 si sta traducendo in realtà e ci stiamo rapidamente avvicinando alla colossale cifra di 1.000 miliardi di dollari ", ha detto Durrani, aggiungendo che si tratta solo di circa un terzo della spesa totale pianificata. L’esperto ha aggiunto che il numero e il valore dei mega progetti in Arabia Saudita trasformeranno il panorama immobiliare del Regno e il suo tenore di vita. Secondo l'analisi di Knight Frank, quasi 300 miliardi di dollari della spesa totale sono dedicati alle nuove infrastrutture nel Regno. "La scala dei miglioramenti delle infrastrutture nel Paese è fenomenale", ha detto Durrani, aggiungendo che l’obiettivo stabilito dal governo per attirare 100 milioni di visitatori annuali nel Paese entro il 2030 significa che "è necessario creare strutture adeguate e di prima classe”. Durrani ha fatto riferimento al nuovo terminal crociere del porto di Gedda, dove sono iniziate le prime rotte. L'analisi ha spiegato che l'industria delle crociere nel Regno è destinata a creare fino a 50 mila posti di lavoro a livello nazionale, secondo il Fondo saudita per gli investimenti pubblici (Pif), e si prevedono 1,5 milioni di crocieristi ogni anno entro il 2028. L'analisi di Knight Frank ha evidenziato otto nuove città pianificate sulla costa del Mar Rosso del paese, per una spesa di circa 575 miliardi di dollari. La futuristica città saudita Neom, invece, costerà circa 500 miliardi di dollari. La capitale del Regno, Riad, è invece "pronta a diventare il centro nevralgico commerciale del Regno", ha aggiunto l'analisi, con mega progetti per un valore stimato di 63 miliardi di dollari. (Res)